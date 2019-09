Séoul et Bangkok s’accordent pour coopérer dans les nouvelles industries et la défense

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre thaïlandais à Bangkok. Moon Jae-in a souhaité que les relations bilatérales devenues partenariat stratégique en 2012 évoluent davantage en vue d'une coopération réciproquement bénéfique et orientée vers l'avenir. Prayut Chan-o-cha lui a répondu que Séoul et Bangkok pourraient renforcer leur partenariat vieux de 60 ans, non seulement à travers la coopération bilatérale mais également dans le cadre de l'Asean.Les deux leaders se sont surtout mis d'accord pour élargir l'échange de personnes et d'informations liées aux nouvelles industries dont la robotique, la biotechnologie et les véhicules de nouvelle génération. Ils se sont également engagés à renforcer la coopération dans la défense à travers un accord sur la sécurité générale d’informations militaires, qui sera signé à cette occasion. Le pays du Matin clair participe d'ailleurs déjà au projet de construction d’un navire d'escorte de l'armée thaïlandaise.Prayut a promis son soutien à la « nouvelle politique du Sud » du gouvernement sud-coréen, d'une part, et au sommet de l'Asean et à celui entre Moon et ses homologues de cinq pays riverains du Mékong, tous prévus en novembre à Busan, d'autre part. Il en a profité pour assurer son soutien au processus de dénucléarisation de la péninsule.