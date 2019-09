Cho Kuk demande à la population une chance de réformer le système juridique

Photo : KBS

« Je me permets d’affirmer que j’ai une mission à accomplir et de demander aux citoyens de m'en donner la chance. Je n'envisagerai jamais de me présenter à d'autres postes dans la fonction publique. Ce sera le dernier pour moi. » C'est ce qu'a déclaré cet après-midi Cho Kuk, le candidat contesté au poste de ministre de la Justice.Lors de la conférence de presse tenue à l'Assemblée nationale, l'ancien conseiller aux affaires civiles de la Cheongwadae a voulu répondre à tous les soupçons qui pèsent sur lui. Il a également présenté ses excuses à ses concitoyens qui se sont dits déçus des diverses affaires académiques et financières qui entourent sa famille.L'ancien professeur de droit a réaffirmé sa volonté de mener à son terme la réforme juridique promise par le président Moon Jae-in, et qu'aucun autre gouvernement ne pourrait faire marcher arrière.