Les chefs de la diplomatie chinoise et nord-coréenne s’engagent à élargir leur coopération

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Pyongyang, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a été reçu par son homologue Ri Yong-ho. Leurs discussions ont pour l’essentiel porté sur les relations entre leurs pays ainsi que sur la question de la péninsule coréenne.A en croire le ministère chinois des Affaires étrangères, les chefs de la diplomatie des deux pays ont affiché de larges convergences sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et de défendre la paix dans la région. Ils ont également évoqué le fait que cette année marquait le 70e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux alliés.Le ministre chinois a alors salué le fait que le Nord ait adopté une nouvelle stratégie et que par conséquent, il ait réalisé de nouveaux progrès dans différents domaines.Son homologue nord-coréen a de son côté affirmé qu’une nouvelle ère s’ouvrait dans les relations entre les deux nations, suite aux visites de Kim Jong-un dans l'empire du Milieu, à quatre reprises depuis mars 2018, et de Xi Jinping à Pyongyang en juin dernier.Ri Yong-ho a par ailleurs exprimé son ferme soutien à la position de Pékin à l’égard de la crise à Hong Kong.