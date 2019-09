Washington se coordonne avec ses alliés et Pékin sur le voyage à Pyongyang de Wang Yi

Photo : YONHAP News

Washington a annoncé qu’il allait se coordonner étroitement non seulement avec ses alliés et partenaires, mais aussi avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, dont la Chine, sur la visite en Corée du Nord de Wang Yi. Le ministre chinois des Affaires étrangère s’est rendu hier à Pyongyang pour un déplacement de trois jours sur l’invitation de son homologue Ri Yong-ho.Cette annonce a été faite hier par un responsable du département d’Etat, interrogé par écrit à ce sujet par l’agence sud-coréenne Yonhap News.Le voyage nord-coréen du chef de la diplomatie chinoise est scruté avec une attention toute particulière, car il a lieu dans un contexte où, en froid avec les Etats-Unis, le régime de Kim Jong-un se tourne vers la Russie et maintient des relations étroites avec l’empire du Milieu.La question est de savoir si Wang peut jouer un rôle de catalyseur pour la reprise des négociations sur les questions nucléaires entre les USA et la Corée du Nord.