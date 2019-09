A Bangkok, Moon Jae-in plaide pour un ordre commercial libre et impartial

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen doit quitter ce matin Bangkok pour s’envoler vers Naypyidaw, la capitale de la Birmanie, deuxième étape d’une tournée qui le conduira aussi au Laos.Hier, dans la capitale thaïlandaise, à l’issue d’un sommet avec le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, Moon Jae-in a rencontré d’anciens combattants de la guerre de Corée.Il a ensuite pris part à deux événements économiques. Il s’agit d’un forum d’affaires Corée du Sud-Thaïlande et du lancement du label « Brand K », la marque commune des produits des meilleures PME sud-coréennes.Lors de sa prise de parole devant le forum, le chef de l’Etat a souligné l’importance de la coopération bilatérale pour établir un ordre commercial mondial, libre et impartial. Et d’ajouter que les deux pays doivent lutter ensemble contre le protectionnisme qui accroît les incertitudes de l’économie mondiale.Moon en a profité pour expliquer sa vision de l’« économie de paix ». Selon lui, si cette économie est réalisée dans la péninsule au travers d' une coopération intercoréenne, de nouveaux horizons s’ouvriront aussi pour la coopération Séoul-Bangkok.Lors de la cérémonie de lancement de « Brand K », le dirigeant sud-coréen a joué les VRP des petites et moyennes entreprises de son pays. Selon lui, la raison pour laquelle les PME avaient du mal à trouver des débouchés à l'étranger pour leurs produits, et ce malgré leur excellente qualité, tenait dans l'insuffisance de la puissance de marque. Désormais, ce nouveau label permettra de mieux les faire connaître à travers le monde entier.