NYT : les missiles nord-coréens de courte portée représentent une menace pour les troupes US en Corée du Sud et au Japon

Photo : YONHAP News

Le New York Times s’en prend à la vision de Donald Trump selon laquelle les missiles nord-coréens, s’ils ne sont pas des ICBM qui menacent le territoire américain, ne posent pas de problème. Cependant, selon le quotidien américain, les missiles nord-coréens de courte portée représentent un danger direct pour les troupes US stationnées en Corée du Sud et au Japon.Afin d’étayer cette affirmation, le journal a publié hier son analyse des données du Centre d'études sur la non-prolifération James Martin en Californie. Selon celle-ci, les missiles nord-coréens de courte portée sont capables d’atteindre six bases appartenant aux forces américaines stationnées dans le sud de la péninsule et deux au Japon, soit environ 30 000 GI’s.Le New York Times a également relayé les estimations des experts en la matière. Selon ces derniers, Kim Jong-un chercherait toujours à gagner du temps pour développer des armes en écrivant des lettres au président américain et en le flattant.