Jiji Press : Shinzo Abe en décembre en Chine pour un sommet avec Moon Jae-in et Li Keqiang

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe projette de se rendre en Chine le 24 décembre pour un sommet avec son homologue chinois Li Keqiang et le président sud-coréen Moon Jae-in. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence nippone Jiji Press.D’après un responsable gouvernemental japonais cité par l’agence, les trois hommes devront échanger notamment sur les dossiers nord-coréen et économique.Concrètement, ils devront reconfirmer leur front uni face au pays de Kim Jong-un et discuter aussi des moyens de faire progresser les négociations sur l’accord de partenariat économique régional global (RCEP) ainsi que sur celui de libre-échange entre leurs pays.Selon Jiji Press, toute l’attention se portera sur la faisabilité d'un entretien en tête-à-tête entre Moon Jae-in et Shinzo Abe dans un contexte d'escalade des tensions entre Séoul et Tokyo.