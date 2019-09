Le grand oral de Cho Kuk devant la presse

Photo : YONHAP News

Une première pour un candidat au poste de ministre. Cho Kuk a organisé hier une rencontre avec la presse pour s’expliquer sur les soupçons qui pèsent contre lui et sa famille. Il a choisi de répondre aux questions des journalistes, ses auditions de confirmation au Parlement ayant été annulées en raison d’un désaccord entre le parti présidentiel et l’opposition conservatrice sur les témoins à désigner. Elles devaient à l’origine avoir lieu hier et aujourd’hui.Proposé le 9 août par le président Moon Jae-in comme nouveau ministre de la Justice, Cho a été visé, dès le lendemain, par une succession d’allégations très compromettantes. Des allégations concernant les placements d’argent de son épouse et de ses deux enfants dans un fonds d’investissement privé, les faveurs dont sa fille aurait bénéficié pour intégrer une prestigieuse université et une école supérieure de médecine et pour recevoir les bourses d’études, entre autres.Cet ancien premier secrétaire présidentiel aux affaires civiles, de mai 2017 à juillet 2019, n’a esquivé aucune question lors de la rencontre d’hier, qui a duré plus de 10 heures. Il a nié les faits, s’est activement défendu contre les allégations, a fait son mea culpa ou encore a demandé pardon.Il a pourtant affiché sa détermination ferme à réformer le tout puissant Parquet, s’il était officiellement nommé ministre de la Justice. A noter qu’en Corée du Sud, le Parquet est placé sous l’autorité du Garde des Sceaux.