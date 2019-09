Conflit commercial : Séoul va clore aujourd’hui sa consultation publique visant à retirer Tokyo de sa liste blanche

Photo : KBS News

Aujourd’hui, cela fait 20 jours que le gouvernement de Séoul a publié l’amendement de son ordonnance sur le commerce des matériaux dits stratégiques. Un texte qui vise à rayer, lui aussi, le Japon de sa liste blanche regroupant ses partenaires de confiance.Pendant cette période, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, en charge du dossier, a recueilli l'opinion des sud-Coréens à propos de cette révision. Et comme prévu, cette consultation publique se clôturera ce soir à minuit.Si tout va bien, l’amendement sera finalisé et entrera en vigueur la semaine prochaine. Il prévoit une nouvelle classification des importateurs des matériaux en question, désormais divisés en trois groupes, contre deux actuellement. Le Japon figurera seul dans la nouvelle catégorie des nations pouvant bénéficier des procédures simplifiées seulement dans des cas exceptionnels.