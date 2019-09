18 projets « bac à sable » sélectionnés pour les villes intelligentes pilotes

Photo : KBS News

Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a sélectionné un total de 18 projets « bac à sable » réglementaire, et ce dans le cadre d’un plan de développement de villes intelligentes pilotes. Sept d’entre eux seront menés à Sejong, dans le centre du pays, et les 11 autres à Busan dans le sud-est.Les premiers concernent notamment les soins de santé et la sécurité publique. Quant aux seconds, ils seront menés dans les domaines des soins de santé et de la robotique. Dans les deux villes, les technologies innovantes concernées seront testées sans contrainte de réglementation.Pour que ces projets en vase clos soient menés à bien, le ministère débloquera pour la première étape une enveloppe de 2 à 300 millions de wons.