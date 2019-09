Moon Jae-in : la Thaïlande est un éternel pays ami de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En tournée dans trois pays membres de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique, le président sud-coréen a affirmé que son pays et la Thaïlande s’étaient engagés à coopérer non seulement en matière d’industries de l’avenir, mais aussi de défense nationale et d’industrie de l’armement. Avant d’ajouter que la Thaïlande est aussi l’un des éternels pays amis de la Corée du Sud et que les relations entre les deux nations sont devenues maintenant plus étroites qu’auparavant.Moon Jae-in a posté ce message sur les réseaux sociaux peu avant de quitter ce matin Bangkok, la première étape de son périple, pour s’envoler vers Naypyidaw, la capitale de la Birmanie.Il y a également écrit que le lancement sur place du label « Brand K », la marque commune des produits des meilleures PME sud-coréennes, avait le plus marqué les esprits. Un événement qui selon lui, a permis de reconfirmer la compétitivité de son pays, renforcée grâce à la hallyu, la vague culturelle coréenne.Le locataire de la Maison bleue s’est aussi dit très heureux d’avoir pu décorer d’anciens combattants locaux de la guerre de Corée de médailles de la paix.