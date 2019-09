Photo : YONHAP News

Séoul s'est réveillée sous la grisaille ce matin et, malgré les rares éclaircies de l'après-midi, finira comme le reste du pays sous la pluie à partir de ce soir et jusqu'au weekend prochain d'après les dernières prévisions.Si les températures risquent de chuter, elles annoncent d'une certaine manière la fin de l'été et le début de l'automne avec 28℃ pour la capitale tout comme sur l'île de Jeju, 26℃ à Busan, 23℃ à Daejeon et un petit 22℃ à Daegu.