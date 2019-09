Stagnation des prix à la consommation en août en glissement annuel

Photo : KBS News

En août dernier, les prix à la consommation n’ont pas du tout progressé par rapport à il y a un an. Du jamais-vu. Leur indice reste donc entre 0 et 1 % pour le huitième mois consécutif.Pour être un peu plus précis, ce sont les produits agricoles, halieutiques et d’élevage qui ont tiré les prix à la baisse. Ceux-ci ont en effet dévissé de 7,3 % en glissement annuel. Idem pour les produits pétroliers, dont les cours ont chuté de 6,6 % sur un an. A contrario, les prix des services ont grimpé de 1 %.Cependant, le gouvernement et la Banque centrale de Corée se montrent rassurants. Selon eux, la déflation n’est pas redoutée. Ils prévoient aussi que l’indice en question reparte à la hausse à la fin de l’année pour s’élever entre 1 et 2 % l’année prochaine.