Moon Jae-in et Aung San Suu Kyi conviennent d’élargir la coopération entre Séoul et Naypyidaw

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Birmanie, le président Moon Jae-in et la conseillère d’Etat birmane Aung San Suu Kyi se sont entretenus en tête-à-tête hier à Naypyidaw, la capitale.Dans une déclaration commune de presse publiée à l’issue de leurs discussions, les deux leaders ont annoncé être convenus d’élargir de façon efficace la coopération économique entre les deux pays.Le chef de l’Etat sud-coréen a aussi affirmé que la nouvelle politique du Sud de son gouvernement et le plan de développement durable de la Birmanie partageaient les mêmes valeurs et qu’ils pourraient alors générer ensemble des effets de synergie.Moon a également souligné qu’à l’occasion de son déplacement, le gouvernement de Naypyidaw mettait en place un « Korea Desk » afin d’aider les entreprises sud-coréennes implantées dans le pays à résoudre leurs difficultés. Et d’ajouter que le nouveau comité bilatéral de coopération commerciale et industrielle permettra de jeter les bases institutionnelles aux différents projets de coopération économique.En ce qui concerne les projets de développement de la Birmanie, le locataire de la Cheongwadae a évoqué le fait que son pays a décidé de doubler son aide par l'intermédiaire du Fonds de coopération pour le développement économique (FCE), pour la porter jusqu’à 1 milliard de dollars.Le numéro un sud-coréen et la lauréate du prix Nobel de la paix se sont aussi accordés à dire que la communauté internationale devait faire des efforts coordonnés pour dénucléariser complètement la péninsule et pour y instaurer la paix.La dirigeante birmane a pour sa part affirmé que la visite d’Etat de Moon ouvrait de nouveaux horizons dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux nations.