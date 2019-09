Moon Jae-in visite Yangon, la capitale économique de la Birmanie

Photo : YONHAP News

Toujours en Birmanie, le président Moon s'est rendu aujourd’hui à Yangon, la plus grande ville du pays. Là-bas, il doit prendre part à une cérémonie de lancement des travaux de construction d'un complexe industriel de coopération économique bilatérale. Un complexe qui sera aménagé conjointement par le gouvernement birman et l’entreprise publique sud-coréenne LH. Coût de l’opération : 130 milliards de wons, ou 98 millions d’euros.L’occupant de la Maison bleue doit aussi déposer une gerbe de fleurs devant une stèle érigée en 2014 par le gouvernement de Séoul à la mémoire des 17 victimes de l’attentat à la bombe de Rangoun, l’ancien nom de Yangon, survenu en 1983. C’est la Corée du Nord qui l’avait orchestré dans l’intention d’assassiner le président sud-coréen de l’époque, Chun Doo-hwan, alors en visite officielle dans cette ville. Celui-ci a survécu à l’explosion, mais 17 hauts responsables de son gouvernement qui l’accompagnaient ont perdu la vie.Pour le dernier déplacement du jour, le dirigeant doit visiter la sublime pagode de Shwedagon, le plus important lieu de pèlerinage bouddhiste du pays.