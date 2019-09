Météo : des pluies torrentielles avant l'arrivée du typhon Lingling

Photo : YONHAP News

Alors que le typhon Lingling gagne en intensité tout en remontant vers les côtes de la péninsule coréenne, un front stationnaire en mer Jaune provoque des pluies torrentielles ce mercredi dans les régions centrales de la Corée du Sud, y compris Séoul, et de moins forte intensité dans le sud et l'est. Celles-ci devraient se poursuivre jusqu'à vendredi, avant de reprendre de plus belle avec l'arrivée du typhon prévue le même jour.Côté mercure, on attend 26℃ cet après-midi à Séoul, 25℃ à Gangneung, 27℃ à Daegu et Busan, et jusqu'à 30℃ sur l'île méridionale de Jeju.