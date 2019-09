75 % de l’additif au budget mis à exécution en septembre

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Coordination politique et des Finances a annoncé aujourd’hui une nouvelle série de mesures destinées à revigorer l’économie. Il s’agit essentiellement de mener une politique budgétaire plus active.Ces mesures prévoient l’exécution, en septembre, de 75 % du nouvel additif au budget, dont le montant s’élève à 5 800 milliards de wons, l’équivalent de 4,4 milliards d’euros. De même, les collectivités et les rectorats locaux seront encouragés à établir eux aussi un budget supplémentaire à l’aide des dotations de l’Etat.Le gouvernement envisage aussi de conseiller aux entreprises publiques d’avancer leurs investissements prévus pour cette année et même l’année prochaine.Autre mesure en vue. Elle concerne le soutien financier notamment aux entreprises qui exportent leurs produits, aux PME ainsi qu’aux programmes favorisant la création d’emplois. Son plafond sera augmenté.Le ministère a expliqué avoir pris toutes ces mesures face à l’inquiétude qui grandit à l’égard de l’éventuelle récession, dans le sillage du ralentissement des investissements, des exportations et de la consommation. En outre, la guerre commerciale s’envenime entre Washington et Pékin et le Japon maintient ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud.