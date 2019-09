Les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe se rencontrent à Vladivostok

Photo : KBS News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe se sont retrouvés hier à Vladivostok. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.A en croire le ministère, Lee Do-hoon et Igor Morgoulov ont alors échangé, de manière approfondie, sur la situation dans la péninsule. Leur rencontre a eu lieu un peu plus de deux semaines après un déplacement de l’émissaire russe à Pyongyang. Les résultats de son voyage se sont donc invités aussi dans leurs discussions.Les deux hommes ont alors affiché leur convergence sur la nécessité pour les Etats-Unis et la Corée du Nord de renouer au plus vite leurs négociations nucléaires de travail. Dans le même temps, ils sont convenus de poursuivre des efforts pour que des progrès substantiels soient réalisés dans le processus de désarmement nucléaire de la péninsule.Pour rappel, Morgoulov, qui est aussi le vice-ministre des Affaires étrangères pour l’Asie-Pacifique, a effectué une visite dans la capitale nord-coréenne du 14 au 16 août. Il s’est alors entretenu avec plusieurs interlocuteurs. Parmi eux, la première vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui.