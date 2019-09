Samsung Electronics a commencé à utiliser du fluorure d’hydrogène « made in Korea »

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics remplace par des produits locaux les importations de l’un des trois composés chimiques japonais dont le gouvernement de Shinzo Abe limite depuis début juillet les exportations vers la Corée du Sud. Il s’agit de fluorure d’hydrogène.Le géant sud-coréen de l’électronique a annoncé hier avoir récemment commencé à utiliser ces matériaux fabriqués dans le pays dans certaines de ses unités de production de semi-conducteurs.Depuis l’imposition des restrictions nippones, la firme continue à tester le composé en question, qu’il soit fabriqué dans le pays ou à l’étranger.Quant à LG Display, il a d’ores et déjà substitué le fluorure d’hydrogène « made in Japan » par une production sud-coréenne. Et SK Hynix s’y prépare lui aussi.