Vente d’Asiana Airlines : au moins trois candidats participent à l’appel d’offres préliminaire

Photo : YONHAP News

La bataille est lancée pour le rachat d’Asiana Airlines. Son premier actionnaire Kumho Industrial, et Credit Suisse, en charge de la vente de la deuxième compagnie aérienne sud-coréenne, ont clôturé hier l’appel d’offres préliminaire. Ses résultats concrets ne sont pas encore connus.On sait cependant qu’au moins trois candidats sont en lice pour le moment. Il s’agit du groupe Aekyung, qui est le propriétaire de la compagnie low-cost Jeju Air, du fonds d’investissements privé KGGI qui est le deuxième actionnaire de Korean Air, ainsi que de Hyundai Development Company.Contrairement à ce qui avait été annoncé, les groupes SK, Hanwha et CJ n’auraient pas participé à l’appel d’offres.Le montant de la reprise de la compagnie est estimé entre 1 000 et 2 000 milliards de wons, soit l’équivalent de 750 millions à 1,5 milliard d’euros. Son négociateur prioritaire serait déterminé dans le courant du mois. Si tout se passe bien, toutes les procédures nécessaires pour la vente pourront s’achever avant la fin de l’année.