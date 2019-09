Brexit : la FKI publie un communiqué conjoint avec les associations de sept pays différents

Photo : YONHAP News

La Fédération des industries coréennes (FKI) a publié aujourd’hui un communiqué conjoint afin d’exprimer son inquiétude sur l'éventualité d'un Brexit sans accord. Ce avec les associations privées de sept pays différents dont les Etats-Unis, le Japon et le Canada, entre autres.La FKI a appelé le gouvernement britannique à négocier les conditions de sa sortie de l’Union européenne. Selon elle, cette décision risque de provoquer une incertitude et un désordre auprès des entreprises, des travailleurs, des agriculteurs ainsi que des autorités de contrôle. Elle pénalisera ainsi l'ensemble des facteurs économiques dans le monde, dont l’emploi et le coût de la vie.Le pays du Matin clair a conclu un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni en août dernier pour que les conditions du commerce entre les deux pays se maintiennent même si ce scénario noir se réalise. Pourtant, l’incertitude plane toujours sur les autres domaines, selon la FKI. Celle-ci organisera une réunion entre l’ambassadeur britannique à Séoul et les entreprises sud-coréennes le 19 septembre en vue de partager les derniers développements en la matière.