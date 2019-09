Le Dialogue de défense de Séoul s’ouvre aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La 8e édition du Dialogue de défense de Séoul (SDD) se déroule du 4 au 6 septembre à l’hôtel Lotte, en plein cœur de la capitale sud-coréenne. Cette année, l'évènement réunit des personnalités de rang de vice-ministre et des experts issus de quelque 50 pays et cinq organisations internationales.Ce matin, une réunion des groupes de travail s’est tenue pour discuter de l’actualité de la cybersécurité. Le vice-ministre sud-coréen de la Défense Park Jae-min s’entretiendra aujourd’hui avec ses homologues de six pays dont l’Ouzbékistan, les Philippines et Singapour, et également avec les représentants des pays d’Asie centrale et de l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean).La cérémonie d’ouverture officielle du SDD aura lieu demain matin. Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le Premier ministre Lee Nak-yon donneront respectivement un discours d’ouverture et de félicitations.Au cours de l’événement, quatre séances plénières sont prévues avec à l'ordre du jour : le processus de paix dans la péninsule, la paix en Asie du Nord-est et les opérations de maintien de la paix dans le monde. Et lors d'une session spéciale, les intervenants discuteront sur la sécurité de la région de l’Asean, du Moyen-Orient et de la péninsule coréenne.