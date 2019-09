BIFF : le film kazakh « The Horse Thieves. Roads of Time » ouvrira le festival

Photo : YONHAP News

La 24e édition du Festival international du film de Busan (BIFF) se tiendra du 3 au 12 octobre. Le conseil d’administration a dévoilé ce matin les détails de l’événement dans une conférence de presse.C'est le long métrage kazakh « The Horse Thieves. Roads of Time » réalisé par Yerlan Nurmukhambetov qui ouvrira le bal. Pour le film de clôture, c’est « Moonlit Winter » du réalisateur sud-coréen Lim Dae-hyeong. Les deux cinéastes ont chacun obtenu le prix New Currents lors d'éditions précédentes. Une décision qui se conforme à la mission de la manifestation, qui est de soutenir les jeunes réalisateurs.Pendant l’événement, 303 films issus de 85 pays seront projetés dans 37 salles de cinq cinémas de la première ville portuaire du pays. Alors que la manifestation compte davantage de pays participants par rapport à l’an dernier, le nombre d’œuvres diffusées est en recul de 20.Cette année, le programme spécial sera consacré à l’histoire du cinéma coréen, à l’occasion du centenaire de ce dernier. Autre nouveauté : l’Asian Film Market a élargi son périmètre en créant un prix « Asia Content Awards » pour les séries télévisées.