Le typhon Lingling va s’abattre sur la péninsule ce week-end

Le typhon Lingling s’approche de la péninsule coréenne. Formé près des Philippines il y a deux jours, il se renforcera en passant au-dessus de la mer tropicale dont la température dépasse 29℃ avant d’atteindre la mer Jaune, à l’ouest de l’île de Jeju, ce samedi à l’aube. Il continuera son chemin pour arriver le soir au nord de la province de Gyeonggi et la province nord-coréenne de Hwanghae.La tempête tropicale accompagnée d’un vent fort frappera la plupart du territoire du pays du Matin clair. L'inquiétude est d’autant plus grande que des pluies torrentielles (jusqu'à 200 mm) sont attendues aujourd’hui et demain dans la région centrale et Jeju, sous l’influence d’un front stationnaire.En 2010, le cyclone Kompasu, dont le trajet et la période sont semblables à Lingling, s’était abattu sur la péninsule, provoquant cinq morts et plus de 160 milliards de wons de dégâts, soit 120 millions d’euros. L'Administration météorologique de Corée a demandé à la population de se prémunir contre les éventuels préjudices.