Produits de la mer japonais : une vaste campagne de contrôle du lieu de provenance

Photo : KBS News

Le gouvernement va lancer une vaste campagne de contrôle de l’indication du lieu d’origine des produits de la mer japonais.Ces contrôles renforcés seront menés jusqu'au mois prochain dans environ 3 000 hypermarchés, marchés traditionnels, traiteurs et restaurants à travers le pays. Et huit poissons comme le merlan et l’anguille, ainsi que la coquille Saint-Jacques seront concernés.Les sanctions s’alourdissent aussi. Si les produits sont vendus sans indication de leur origine, une amende allant jusqu’à 10 millions de wons (7 500 euros) sera infligée. Et en cas de triche, le contrevenant sera passible d’une peine d’emprisonnement de moins de 10 ans, ou d’une amende de 150 millions de wons (113 000 euros) au maximum.