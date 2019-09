La Corée du Sud a élaboré les normes internationales du graphène et du nano-argent

Photo : YONHAP News

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté les propositions de l'Agence pour la technologie et les standards de Corée (KATS) sur les normes du graphène et du nano-argent.C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. Ces nouveaux matériaux voient leur importance s'accroître à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Le standard sur le graphène définit ses caractéristiques physique, chimique, électrique et optique ainsi que la méthode pour examiner ces dernières. Avec une conductibilité 100 fois plus grande que le cuivre, ce matériau bidimensionnel est utilisé pour les semi-conducteurs ultra-rapides, les écrans et les cellules photovoltaïques.Quant à la norme portant sur le nano-argent, elle définit la taille de sa particule pour obtenir une propriété antibactérienne, et le procédé de référence pour mesurer sa teneur dans les produits. Ce nanomatériau sert dans l’électroménager, les produits textiles, les déodorants et la peinture, entre autres. Avec cette élaboration, les consommateurs pourront désormais avoir plus confiance en ces marchandises.Cet exploit est d’autant plus significatif que la Corée du Sud devance ses concurrents dans le secteur, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.