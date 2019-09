Une délégation de la fondation Eugene Bell en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Une délégation de la fondation Eugene Bell s’est rendue hier en Corée du Nord dans le cadre de ses déplacements réguliers, deux fois par an, au printemps et en automne. Cette ONG humanitaire basée en Corée du Sud aide le pays communiste à soigner des patients atteints de tuberculose multirésistante (MDR-TB).Dans un communiqué de presse, la fondation a précisé que sa délégation visiterait tous les centres de traitement de la maladie. Avec pour but de rencontrer l’équipe médicale et les patients, et d’offrir des médicaments pour les six prochains mois ainsi que d’autres fournitures nécessaires.Ses membres resteront jusqu’à la fin septembre. Mais leur programme concret n’est pas connu.Le mois dernier, le comité de suivi des sanctions que le Conseil de sécurité de l’Onu a imposées au Nord a accordé une dérogation à la fondation pour qu’elle puisse acheminer un total de 212 objets utilisés pour traiter la tuberculose.