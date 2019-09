La classe politique convient de tenir l’audition de Cho Kuk demain

Photo : YONHAP News

La date de l’audition de confirmation du candidat au poste de ministre de la Justice est enfin fixée : elle aura lieu demain, sur une seule journée.C’est ce qu’a été décidé hier entre les présidents de groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition. Il a été également convenu de ne pas convoquer les membres de la famille de Cho Kuk comme témoins.Cette date correspond à l’échéance arrêtée par le président de la République, qui pourrait officiellement nommer son ancien conseiller aux affaires civiles comme ministre de la Justice sans le compte-rendu de cette audition au lendemain de ce délai, si l’Assemblée nationale n’arrive pas à le rendre d'ici là.Le Minjoo et le candidat très controversé Cho Kuk ont salué cette décision en affirmant que ce serait l’occasion de s’expliquer clairement sur plusieurs soupçons qui pèse sur la famille de l’intéressé.Dans le camp d'en face, le PLC s’est montré divisé. Certains d’entre eux ont vivement contesté la durée trop courte de l’audition et le fait de ne pas convoquer les membres de la famille de Cho comme témoins.