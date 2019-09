Moon Jae-in se recueille à la mémoire des victimes sud-coréennes de l’attentat de Rangoun

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Birmanie, le président sud-coréen a visité hier Yangon, la plus grande ville du pays.Là-bas, Moon Jae-in est allé se recueillir devant une stèle dressée à la mémoire des 17 victimes sud-coréennes de l’attentat à la bombe de Rangoun, l’ancien nom de Yangon, en 1983. C’était une tentative d’assassinat du président sud-coréen d’alors, Chun Doo-hwan, orchestrée par la Corée du Nord.Le monument a été érigé en 2014 par le gouvernement de Séoul au mausolée des martyrs aménagé pour honorer Aung San, l'un des fondateurs de la Birmanie indépendante. Moon est le premier chef de l’Etat sud-coréen à y rendre hommage.Avant cela, le locataire de la Maison bleue a pris part à la cérémonie de lancement de la construction d’un complexe industriel sud-coréano-birman. Un complexe qui sera établi sur une superficie de 2,2 millions de mètres carrés. Le gouvernement de Naypyidaw fournit le terrain, et les entreprises sud-coréennes, dont LH, financent la construction qui doit s’achever d’ici cinq ans.Lors de sa prise de parole, Moon a plaidé pour l’élargissement de la coopération économique avec la Birmanie, qualifiant celle-ci de pays qui sert de pont reliant 3,4 milliards de consommateurs chinois, indiens et des pays de l’Association des nations du Sud-est (Asean).Le président se dirige aujourd’hui vers le Laos, la dernière étape de sa tournée.