Trump continue de s’en prendre aux alliés des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président américain continue de faire pression sur la Corée du Sud tout en adoucissant le ton sur celle du Nord.Interrogé hier à la Maison blanche sur le conflit autour de la mer de Chine méridionale, Donald Trump a esquivé la question pour revenir abruptement sur les frais que son pays prend en charge pour ses alliés.Effectivement, il a dit que Washington dépensait beaucoup pour aider ses alliés ou ses pays amis, mais qu’en réalité, ceux-ci ne lui en étaient pas reconnaissants. Il a alors cité le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. Selon le milliardaire républicain, jusqu’à présent, aucun leader américain ne leur a demandé de faire preuve de gratitude, et c’est lui qui joue ce rôle.L’interprétation de ces propos diffère. Pour certains, Trump aurait dit cela pour faire plaisir à son électorat, pour d’autres, son but est d’avancer ses pions en amont des négociations avec Séoul sur les contributions respectives au financement du stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule.En revanche, le dirigeant américain a une nouvelle fois baissé d’un ton avec Téhéran et Pyongyang. Il a laissé entrevoir la possibilité d’une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani en marge de la prochaine assemblée générale des Nations unies. Sur la Corée du Nord, il a de nouveau assuré ne pas chercher de changement de régime et répété que le pays avait un potentiel économique énorme.