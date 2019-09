Un séminaire sur la coopération des chemins de fer en Asie du Nord-est s’est tenu à Séoul

Photo : KBS News

Un colloque international de la communauté des chemins de fer en Asie du Nord-est a eu lieu hier, à Séoul.Organisé par le gouvernement sud-coréen, ce séminaire a réuni les représentants des pays participant à ce cadre de coopération régionale, c’est-à-dire les deux Corées, la Chine, la Russie, la Mongolie, le Japon ainsi que les Etats-Unis. Son objectif est de réaliser la paix et la prospérité à travers des investissements et des projets de coopération autour des réseaux ferroviaires.Le 2e vice-ministre sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Kyung-wook, a affirmé, dans son discours d’inauguration, que la concrétisation d’une telle communauté et la connexion des voies ferrées des Etats membres serviraient d’artère principale pour la prospérité commune de la région, en renforçant le fondement de la coopération dans d’autres domaines, politique, culturel, voire sécuritaire.Martha Lawrence, la chef de l’équipe des solutions globales ferroviaires à la Banque mondiale, a quant à elle fait savoir que l’institution financière internationale était également fort intéressée par ce genre de projets en Asie du Nord-est, qui permettraient l’intégration régionale et la création de valeur ajoutée.Enfin, Zhang Dongming, le directeur de l’Institut de l’Asie du Nord-est à l’université du Liaoning, en Chine, a proposé l’installation du secrétariat de cette communauté à Pyongyang, afin d’assurer l’adhésion de la Corée du Nord à ce projet.