Séoul doit réfléchir sur son statut de pays en développement

Photo : YONHAP News

Le débat est relancé sur le statut des pays en développement, après que Donald Trump a accusé certains Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’usurper leur statut pour en tirer un avantage économique. Parmi eux, la Corée du Sud.Dans ce contexte, un haut responsable du ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie s’est exprimé sur ce débat. Selon lui, le pays du Matin clair ne pourra pas vraiment profiter des avantages conférés par ce statut et désormais, il n’y aura pas de négociations non plus pendant lesquelles il peut le revendiquer.Selon les explications du ministère, la Corée du Sud avait commencé à bénéficier des traitements préférentiels accordés aux pays en développement, dans l’agriculture, lorsqu’elle est devenue membre de l’OMC. C’était en 1995. Et lors de son adhésion à l’OCDE l’année suivante, elle s’est engagée à ne plus s’accorder le statut dans les secteurs autres que l’agriculture. Séoul bénéficie donc d’un traitement différencié de celui des pays développés dans l’agriculture : sur les tarifs douaniers et le taux de réduction des subventions, entre autres.Le même responsable du ministère a tout de même précisé que dans les pays en développement, les subventions autorisées pouvaient représenter environ 10 % de leur production agricole. Cela dit, en Corée du Sud, elles ne dépassent pas ce plafond. En résumé, Séoul ne subira pas de préjudices importants, même s’il perd son statut.