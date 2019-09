Coupe du monde 2022 : des agences de voyages lancent des produits autour du match de qualification intercoréen

Photo : YONHAP News

A près de 40 jours du match de qualification intercoréen en vue de la Coupe du monde de football 2022, prévu le 15 octobre à Pyongyang, des agences de voyages étrangères spécialisées dans la Corée du Nord ont commencé à proposer des produits touristiques.Pyongyang Travel, basé en Allemagne, a lancé une excursion pour la visite de Pyongyang pendant deux nuits et trois jours, entre le 14 et le 16 octobre, pour un montant allant de 470 euros à 868 euros. Cette offre comprend un billet pour le match en question, la visite de l’Arc de triomphe et de la place Kim Il-sung ainsi que la dégustation de la bière locale Daedongang.D’autres agences situées en Chine, telles que Young Pioneer Tours et Koryo Tour, proposent des produits similaires.Pour rappel, le pays communiste a exprimé, début août, son souhait d’accueillir ce match de qualification au stade du Premier-Mai situé dans le centre de Pyongyang. Il s’agira du premier match de qualification pour une Coupe du monde de football opposant les deux Corées sur le territoire nord-coréen.