Harry Harris : « L’alliance sud-coréano-américaine a joué le rôle de pierre angulaire pour la stabilité de la région »

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur américain à Séoul a estimé que l’alliance avec la Corée du Sud était le fondement de la paix et de la prospérité de la péninsule en jouant le rôle de pierre angulaire pour la stabilité et la sécurité dans la région.Harry Harris a tenu ces propos au cours de la Conférence de l’océan Indien, qui s’est déroulée hier à Malé aux Maldives. Il a également estimé que la situation dans la péninsule s’était améliorée par rapport à il y a un an, bien que la Corée du Nord tente toujours de développer des armes interdites par l’Onu.Le diplomate américain a aussi évoqué la rencontre surprise des dirigeants américain et nord-coréen, fin juin à Panmunjom sur la frontière intercoréenne, en estimant que ce moment avait démontré la force et la cohésion de l’alliance sud-coréano-américaine permettant d’élargir l’espoir pour la paix, la prospérité et la stabilité de la péninsule.C’est la première fois que l’ambassadeur Harris s’est prononcé en public depuis que Séoul a décidé de mettre fin à l’accord bilatéral de partage d’informations militaires (GSOMIA) avec le Japon.