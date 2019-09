La balance des paiements courants enregistre un excédent de 6,95 milliards de dollars en juillet

Photo : YONHAP News

L’excédent courant de la Corée du Sud s’est amélioré en juillet en atteignant son plus haut niveau en neuf mois avec 6,95 milliards de dollars, grâce à l’augmentation des revenus provenant de ses investissements à l’étranger.D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée(BOK), la balance des revenus primaires a presque doublé, en un an, de 1,54 milliard à 3 milliards de dollars. Cette belle performance est notamment attribuable au bond de l’excédent de la balance des revenus des investissements, qui a grimpé de 1,65 milliard à 3,08 milliards de dollars.La réduction de l’ampleur du déficit de la balance des services, de 3,09 milliards à 1,67 milliard de dollars, a également contribué à l’augmentation de l’excédent courant. Cette baisse s’explique en particulier par l’amélioration de la balance des voyages, grâce à l’augmentation des touristes chinois visitant le pays du Matin clair.En revanche, la balance des biens a chuté à 6,19 milliards de dollars en juillet contre 10,79 milliards de dollars d'il y a un an . Les exportations ont accusé une baisse plus considérable, de 10,8 % en glissement annuel alors que les importations n’ont reculé que de 3 %.