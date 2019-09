Le ministère de la Justice envisage de créer une division chargée d’examiner les demandes d’asile l’an prochain

Photo : KBS News

Le nombre de demandes d’asile en Corée du Sud a presque décuplé en cinq ans, de 1 574 cas en 2013 à 16 173 en 2018. Et celui des appels contre la décision du gouvernement a également bondi de 794 %, de 349 à 3 121 cas pendant la même période.Dans ce contexte, le ministère de la Justice a décidé de renforcer sa capacité à traiter les demandes, en créant, dès l’année prochaine, une division réservée à ces examens. A l’heure actuelle, une cellule placée sous l’égide de la division des réfugiés du ministère s’acquitte de cette mission.D’après un responsable du ministère, ce dispositif vise à examiner plus rapidement les demandes d’asile et à empêcher les abus du système, alors que les demandeurs peuvent séjourner dans le pays tant que l’examen de leur dossier et celui de leur appel en cas du refus sont en cours.