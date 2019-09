La Corée du Sud 16e au classement mondial de la compétitivité touristique

Photo : KBS News

La Corée du Sud est maintenant le 16e meilleur pays pour les touristes, selon le classement du Forum économique mondial (WEF) sur la compétitivité touristique. Publié tous les deux ans, le rapport évalue, dans 140 pays, les facteurs et les politiques du voyage et du tourisme.Le pays du Matin clair a alors gagné trois places par rapport à 2017. Parmi les pays d’Asie, il est toujours devancé par le Japon (4e), la Chine (13e) et Hong Kong (14e).C’est l’Espagne qui reste première devant la France et l’Allemagne.