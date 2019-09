Wang Yi n’aurait pas été reçu par Kim Jong-un lors de son voyage à Pyongyang

Photo : Getty Images Bank

Le ministre chinois des Affaires étrangères a bouclé son voyage de trois jours à Pyongyang. Or, il serait rentré sans être reçu par Kim Jong-un.Selon le Rodong Sinmun, Wang Yi s’est entretenu hier avec Ri Su-yong, vice-président du Parti des travailleurs pour les affaires internationales, dans une ambiance cordiale. A cette occasion, il a demandé à son hôte de transmettre à Kim Jong-un et son épouse les meilleurs vœux du couple présidentiel chinois. Cette information laisse penser qu’il n’y aurait pas eu de rencontre entre le chef de la diplomatie chinoise et le leader nord-coréen.Le journal officiel du parti a par ailleurs rapporté que lors de ses discussions avec Ri Su-yong, Wang Yi avait souhaité le meilleur pour l’avenir des relations d’amitié entre les deux nations. De son côté, Ri a souligné que son pays allait développer davantage ces relations à l’occasion de cette année qui marque leur 70e anniversaire.