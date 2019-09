Les petites-filles ou les fils de filles d’indépendantistes pourront bénéficier des aides gouvernementales

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, certains descendants des héros qui ont lutté pour l’indépendance de leur patrie durant l’occupation japonaise peuvent bénéficier d’avantages lorsqu’ils cherchent du travail. Mais jusqu’à présent, seul le premier fils du fils aîné des indépendantistes pouvait en profiter. Or, dès le mois dernier, l’aînée de leurs petites-filles ou le premier fils de leur fille aînée peuvent aussi être désignés comme bénéficiaires de ce système.C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, la Commission nationale pour les droits de l’Homme. Elle s’est félicitée que le ministère des Anciens combattants et des Patriotes et a révisé sa directive en la matière le mois dernier. Et ce, sur la recommandation formulée par la commission.Auparavant, le fils de la fille aînée d’un résistant avait saisi la commission contre l’ancienne directive du ministère qui ne reconnaissait que la lignée masculine comme bénéficiaire des aides du gouvernement.