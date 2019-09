SDD : Jeong Kyeong-doo dénoncent les pays qui attisent les tensions avec leurs voisins dans leur propre intérêt

Photo : YONHAP News

Récemment, des tentatives inquiétantes s’observent autour de la péninsule, qui consistent pour certains pays à attiser les tensions avec leurs voisins dans leur propre intérêt.C’est ce qu’a estimé le ministre sud-coréen de la Défense dans un discours d’inauguration du Dialogue de Séoul sur la défense (SDD), tenu aujourd’hui dans la capitale sud-coréenne. Jeong Kyeong-doo a ajouté que la coopération multilatérale et la réaction conjointe à travers un dialogue sincère étaient plus que jamais nécessaires afin de régler de tels problèmes.Ces propos auraient notamment visé le Japon qui a infligé des restrictions sur les exportations contre Séoul en invoquant des causes sécuritaires.Quant aux récents tirs de missiles de courte portée effectués par la Corée du Nord, le ministre Jeong a affirmé que Séoul allait poursuivre avec persévérance ses efforts en faveur de la confiance mutuelle avec Pyongyang en dépit de plusieurs obstacles.