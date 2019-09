Exportations de ginseng : la Corée du Sud obtient l’approbation d’Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Premier pas pour les exportations de ginseng sud-coréen vers le Moyen-Orient. La Corée du Sud a récemment obtenu l’approbation du gouvernement des Emirats arabes unis (EAU).C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et la Corporation pour le commerce des produits agricoles et halieutiques de Corée (aT). Jusqu’à présent, seuls certains produits transformés contenant de l’extrait de ginseng, tels que du thé, des bonbons ou des boissons, pouvaient être exportées dans cette région. Mais c’est la première fois qu’un pays du Moyen-Orient autorise les exportations de produits composés entièrement de ginseng.L’aT a prévu que compte tenu des habitudes alimentaires des citoyens de ce pays, le ginseng concentré sous forme liquide devrait être le plus prisé.