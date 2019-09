Les partis politiques conviennent de convoquer 11 témoins lors de l’audition de Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Alors que l’audition de confirmation du candidat au poste de ministre de la Justice est fixée à demain, les partis politiques se sont accordés sur la liste de 11 témoins.Il s’agit, bien sûr, des personnages impliqués dans les principaux soupçons pesant sur les proches de Cho Kuk. Sa fille est soupçonnée d’avoir bénéficié de bourses lors de son entrée à l’université, et sa famille d’avoir placé dans un fonds de placement privé une somme supérieure à son patrimoine.Concernant l’audition, le président du groupe parlementaire du Minjoo, Lee In-young, a affirmé que celle-ci devrait être l’occasion de dissiper les inquiétudes des citoyens et des députés, et de démontrer la capacité du candidat Cho à assumer la fonction.En face, son homologue du Parti Liberté Corée (PLC), Na Kyung-won, a déclaré que cette séance permettrait de passer en revue tous les actes illicites et hypocrites et la dangerosité de Cho, tout en appelant le Parquet à placer en détention provisoire l’épouse de l’ancien conseiller présidentiel aux affaires politiques et à mener des investigations directes sur lui.