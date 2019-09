Les dirigeants sud-coréen et laotien conviennent de renforcer la coopération mutuelle afin de produire des effets de synergie

Photo : YONHAP News

En visite d’État au Laos, le président de la République Moon Jae-in a échangé cet après-midi avec son homologue laotien Bounnhang Vorachith sur les moyens de développer les relations entre la Corée du Sud et le Laos ainsi qu’avec les pays de l’Asean, et sur la situation dans la péninsule. C’est la première fois qu’un chef d'Etat sud-coréen effectue une visite d’État au Laos.D’abord, sur le volet du développement, les deux dirigeants sont convenus de multiplier les projets de coopération, en particulier ceux destinés à développer les zones rurales et à élargir les réseaux d’interconnexion avec les pays voisins.Plus précisément, l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a déjà apporté 14,55 millions de dollars d’aide dans le cadre des programmes consacrés au développement des communautés agricoles à Bien-tien et dans la province de Savannakhet. Et entre 2020 et 2024, la Koica va entamer des projets similaires dans trois autres provinces situées dans le sud du pays pour un montant de 9 millions de dollars.Quant aux prêts à taux préférentiels, le Fonds pour la coopération du développement économique (EDCF) mène actuellement le projet de gestion globale des bords du fleuve Mékong depuis 2016, avec un financement de 58 millions de dollars. Par ailleurs, après le sommet, les deux chefs d’État ont signé l’accord de base de l’EDCF consistant à octroyer un prêt de 500 millions de dollars entre 2020 et 2023.Concernant la Corée du Nord, le président Moon a remercié son homologue laotien d’avoir soutenu le processus de paix de la péninsule. Ce dernier a, à son tour, salué les efforts du gouvernement sud-coréen destinés à atteindre la dénucléarisation complète et l’installation d’une paix permanente dans la péninsule à travers le dialogue.A l’issue de leur sommet, Moon et Vorachit ont assisté à la cérémonie de signature de memorandum d'entente dans les domaines de la coopération agricole, des TIC et des startups.