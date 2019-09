Moon Jae-in rentre aujourd’hui à Séoul après avoir visité la Thaïlande, la Birmanie et le Laos

Photo : YONHAP News

Le président de la République va rentrer cet après-midi en Corée du Sud après avoir visité la Thaïlande, la Birmanie et le Laos.Avec cette tournée qui a duré six jours, Moon Jae-in s’est acquitté de sa promesse électorale, qui était de se rendre dans l’ensemble des dix pays membres de l’Asean. Selon la Cheongwadae, cette tournée a permis de consolider le soutien et la coopération de ces Etats pour la « nouvelle politique du Sud » du gouvernement, qui consiste à étendre la présence économique sud-coréenne dans la région.En Thaïlande, le chef de l’Etat s’est engagé à renforcer la coopération dans les domaines liés à la 4e révolution industrielle, notamment dans les TIC. En Birmanie, il a assisté à la cérémonie de lancement des travaux d’un complexe industriel mixte. Enfin, au Laos, Moon s’est engagé à élargir la coopération au développement en visitant, entre autres, le terrain où se déroule le projet de gestion globale des bords du fleuve Mékong.De retour à Séoul, le locataire de la Maison bleue devrait se faire briefer sur l’audition de confirmation du candidat au poste de ministre de la Justice, Cho Kuk, prévue aujourd’hui. Il va également passer en revue l’évolution du typhon Lingling et les mesures de prévention pour minimiser les éventuels dégâts que devrait causer ce puissant cyclone dans la péninsule.