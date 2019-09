Lingling débarquera demain matin sur l’île de Jeju avec des rafales de vent à 200 km/h

Photo : YONHAP News

Alerte maximale ! Le 13e typhon Lingling, devenu plus puissant, se précipite vers la péninsule. Selon Météo-Corée, la tempête tropicale passera, demain à l’aube, près de la côte ouest de l’île méridionale de Jeju, avant de poursuivre son chemin au-dessus de la mer Jaune à grande vitesse.Avec un rayon de vents maximal de 430 km, le typhon devrait engendrer des rafales jusqu’à 50 m/s près de Jeju, de la mer du Sud et de la mer Jaune. Ce qui pourrait renverser des voitures en circulation.Les régions intérieures, notamment autour de la capitale, ne seront pas non plus à l’abri, avec des vents allant jusqu’à 35 m/s.De fortes pluies sont également à craindre. Des précipitations de 30 mm/h sont attendues dans le sud dans la nuit de vendredi à samedi et dans la région métropolitaine et les provinces de Chungcheong.Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place, tôt ce matin, une cellule d’urgence afin de suivre l’évolution du typhon et de prévenir les dégâts.