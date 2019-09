Onu : Pyongyang continue d’enrichir l’uranium et de développer sa capacité balistique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continuerait d’améliorer ses programmes nucléaire et balistique. De plus, son installation d’enrichissement d’uranium serait toujours en marche, même si le pays communiste a arrêté ses essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques intercontinentaux depuis fin 2017.C’est ce que nous apprend le comité de suivi des sanctions contre le pays communiste, placée sous l’égide du Conseil de sécurité de l’Onu, dans un rapport publié hier. Ce document analyse les cas de violation des résolutions onusiennes perpétrée par le régime de Kim Jong-un, entre février et début août.Quant à l’arsenal balistique du pays, le panel d’experts estime que les nouveaux missiles de courte portée lancés en mai sont capables de détourner les boucliers anti-missiles avec leur trajectoire plus « aplatie » que les missiles de type Scud.Le texte souligne également que la Corée du Nord ne cesse de disperser ses sites de missiles balistiques, voire de les cacher en sous-sol.Par ailleurs, le document fait savoir que le royaume ermite a empoché près de 2 milliards de dollars après avoir piraté des institutions financières ou des plateformes de monnaie virtuelle dans le monde.