Onu : Pyongyang ne cesse d’acheter des produits de luxe interdits par les résolutions du Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuivrait l'achat de produits de luxe interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Cette nouvelle provient d'un rapport semestriel dévoilé hier par le comité onusien chargé de la surveillance de l'application des sancitons contre le régime.Par exemple, la Mercedes Maybach S600 à bord de laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est monté lors de son dernier sommet avec le président américain Donald Trump, fin mai à Hanoï; ferait partie de ces articles. Le panel d'experts a également fait savoir que plus de 100 000 bouteilles de vodka en provenance de Biélorussie et de Russie avaient été saisies par un pays membre de l’Onu en novembre et en février derniers.Le texte révèle également que la Corée du Nord continue de vendre des droits de pêche dans ses eaux à des bateaux de pays tiers. En effet, récemment, un navire dont le nom était écrit en chinois et disposant de ce droit a été identifié. A cet égard, la Chine a expliqué que ce dernier n’était pas légalement enregistré auprès des autorités, et que Pékin interdisait les activités de pêche dans les eaux nord-coréennes.