La Corée du Nord souhaite réduire l’effectif de l’Onu sur son territoire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a transmis le 21 août aux Nations unies une lettre au nom de Kim Chang-min, le directeur chargé de la coordination avec les organisations internationales au sein du ministère des Affaires étrangères. C’est ce qu’a rapporté l’agence Reuters avant-hier. Dans cette missive, le régime de Kim Jong-un demande de réduire d’ici la fin de l’année le nombre des employés onusiens qui travaillent en permanence sur son sol.D’après Pyongyang, l’aide humanitaire de l’Onu a été « tellement politisée par les ennemis » que les projets concernés ont échoué à produire les résultats escomptés. Ainsi, le royaume ermite exige à l’organisation de retirer une grande partie de ses effectifs.Plus concrètement, le Nord demande de ramener le personnel du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à une ou deux personnes, contre six actuellement, celui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à quatre contre six, et à une ou deux contre 13 pour le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).Le porte-parole de l’Onu a réagi hier à cette révélation. Selon Stéphane Dujarric, la présence du personnel onusien est déjà peu importante en Corée du Nord, et il est crucial d’en maintenir le niveau actuel pour assurer dans la durée les programmes d’aide humanitaire en matière de nourriture ou d’eau, entre autres.Par ailleurs, cette année, le pays communiste a décidé de ne pas envoyer son ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho à la 74e Assemblée générale de l’Onu, qui se tiendra fin septembre à New York. A ce propos, Dujarric a précisé que le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, souhaitait s’entretenir avec un représentant nord-coréen qui participera à ce rendez-vous.