IFA Berlin : Samsung et LG présentent leurs smartphones pliables

Photo : YONHAP News

Les deux géants sud-coréens de l’électronique, Samsung et LG, profitent de la Foire internationale de l’électronique grand public de Berlin (IFA Berlin) pour présenter leur smartphone à écran pliable. Le plus grand salon des technologies en Europe débute aujourd’hui.Au site de l’exposition, Samsung Electronics a présenté de nouveau son Galaxy Fold. L’entreprise a expliqué avoir résolu quelques dysfonctionnements détectés lors de sa première présentation en avril dernier. L’utilisateur peut faire tourner plusieurs applications en continu en changeant simplement d’écran, entre celui de face, de 4,6 pouces, et celui à l’intérieur, de 7,3 pouces. De plus, le grand écran intérieur peut être divisé en deux ou trois petits écrans permettant d’utiliser simultanément plusieurs applications.De son côté, LG Electronics a présenté son smartphone « dual screen ». Deux écrans sont disponibles. Et des haut-parleurs sont incorporés en haut comme en bas des écrans, permettant de profiter pleinement des loisirs multimédia, tels que les jeux vidéo ou les clips vidéo.Le Galaxy Fold est mis en vente aujourd’hui en Corée du Sud. Le LG V50S ThinQ sera disponible le mois prochain.