Le gouvernement envisage d’autoriser l’utilisation des miles des compagnies aériennes comme monnaie

Photo : KBS News

L’autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC) envisage d’adopter un dispositif permettant aux passagers des compagnies aériennes du pays d’utiliser leurs points de fidélité comme de la monnaie courante.Actuellement, pour utiliser les miles de Korean Air et Asiana Airlines, il faut se soumettre à de nombreuses conditions. Le nombre de sièges réservés pour l’achat de ticket par miles est encore très limité. Ensuite, si vous n’avez pas assez de points pour acheter un billet d’avion, vous ne pouvez simplement pas les utiliser. De plus, ces deux principales compagnies du pays ont limité, dès 2008, la durée de validité des miles à dix ans.Afin de régler ces problèmes, la KFTC s’est référée à des compagnies étrangères, comme Lufthansa, British Airways ou Delta Airlines, qui ont adopté un système de paiement composé de miles et de monnaie, afin de permettre aux usagers d’utiliser leurs points avant qu’ils n'expirent.Les compagnies d'aviation locales se montrent réticentes à cette initiative, sous prétexte de l’accroissement des coûts, mais la KFTC affiche sa ferme volonté de mettre en œuvre cette modification afin de défendre les intérêts des consommateurs.